معدلات تأييد الرئيس الكوري مون جيه إين تنخفض إلى 48.6%

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شهدت معدلات تأييد الرئيس الكوري "مون جيه إين" انخفاضا طفيفا في الأسبوع الماضي، في استطلاع للرأي العام أجري بمناسبة مرور عامين على تنصيبه.وطبقا لنتائج الاستطلاع الذي أجرته شركة "ريال ميتر" خلال الفترة من يوم السابع وحتى العاشر من مايو الجاري على 2020 من المواطنين البالغين، وصلت معدلات تأييد الرئيس "مون" 48.6%، بانخفاض 0.5% مقارنة بالأسبوع الأسبق.أما معدلات المعارضة فقد بلغت 47%، بزيادة نسبتها 1% مقارنة بالأسبوع الأسبق.وبلغت نسبة تأييد الحزب الديمقراطي الحاكم 38.7%، بانخفاض 1.4%، فيما بلغت نسبة تأييد حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي 34.3% ، بزيادة 1.3% مقارنة بالأسبوع الأسبق، مسجلا بذلك زيادة للأسبوع الرابع على التوالي.وتعد هذه هي المرة الأولى منذ تنصيب الرئيس "مون جيه إين" التي تم فيها تسجيل فارق في معدلات التأييد بين الحزب الحاكم والحزب المعارض الرئيسي داخل هامش الخطأ الذي يبلغ زائد أو ناقص 2.2%.وبلغت نسبة تأييد حزب العدل 7.1%، وحزب الإصلاح المستقبلي 4.9%، وحزب السلام الديمقراطي 2.2%.