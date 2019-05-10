استمرار عمل الخط الساخن بين الجيشين الكوريين الجنوبي والشمالي

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تبين أن الخط الساخن بين الجيشين الكوريين الجنوبي والشمالي يعمل بشكل عادي، رغم إطلاق كوريا الشمالية قذائف قصيرة المدى مؤخرا.وذكرت مصادر رفيعة المستوى في الحكومة الكورية الجنوبية اليوم الاثنين أن تشغيل الخط الساخن بين الجيشين الجنوبي والشمالي لم يتأثر من قيام كوريا الشمالية بإطلاق قذائف قصيرة المدى، مشيرة إلى أنه يتم إجراء اتصالات تجريبية بين الجانبين يوميا وبشكل عادي.وتبين أيضا أنه يتم تجربة الخطين العسكريين الساخنين الشرقي والغربي اللذين يربطان بين السلطات العسكرية في الكوريتين بشكل منتظم مرتين يوميا، وأنه يتم إجراء اتصالات منتظمة مرة كل يوم بين سفن الكوريتين عبر الخطوط الساخنة.وقال مسؤول في الحكومة الكورية الجنوبية إن كوريا الشمالية يبدو أنها تفتح بابها للحوار مع الجنوب رغم تعزيز تهديداتها العسكرية من خلال إطلاق قذائف يشتبه في أنها صواريخ قصيرة المدى.ولم يتم من خلال الخطين العسكريين الساخنين إجراء مفاوضات منذ أواخر العام الماضي بشأن تنفيذ ما ينص عليه الاتفاق العسكري الموقع بين الكوريتين يوم التاسع عشر من سبتمبر من العام الماضي.