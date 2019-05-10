سعر صرف الوون مقابل الدولار يسجل أقل مستوياته منذ أكثر من عامين

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سجل سعر صرف الوون الكوري مقابل الدولار الأمريكي أقل مستوياته منذ عامين وأربعة أشهر، حيث بلغ 1183.9 وون مقابل الدولار الأمريكي الواحد في الساعة الحادية عشرة و19 دقيقة من صباح اليوم الاثنين، بعد أن كان 1177 وون يوم الجمعة الماضي.ويرجع السبب في انخفاض قيمة الوون الكوري أمام الدولار الأمريكي إلى عدم شراء المستثمرين عملات الدول الناشئة الآسيوية، بما في ذلك الوون الكوري، بسبب إعطاء الولايات المتحدة مهلة زمنية مدتها شهر للصين من أجل التوصل إلى اتفاق في المفاوضات التجارية بينهما، وقيام واشنطن برفع مستوى الرسوم الجمركية من 10% إلى 25% على ما يساوي 200 مليار دولار من المنتجات الصينية المستوردة.لكن تأكيدات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بشأن استمرار المفاوضات التجارية مع الصين ساعدت على تخفيف أثر أنباء تدهور المفاوضات على السوق المالية العالمية.