6,4 % تراجعا في الصادرات الكورية خلال أول 10 أيام في مايو

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طبقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الاثنين، بلغ حجم الصادرات الكورية خلال العشرة أيام الأولى من شهر مايو الجاري 13 مليار دولار، بانخفاض 6.4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وأشار التقرير إلى أن المتوسط اليومي للصادرات خلال هذه الفترة بلغ مليارين و10 ملايين دولار، بانخفاض 13.6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وذلك رغم زيادة عدد أيام العمل بمعدل 0.5 يوم.وقال التقرير إن صادرات أشباه الموصلات شهدت انخفاضا بنسبة 31.8%، وقطع غيار السيارات بـ11.2%، وشاشات الكريستال السائل بـ48.3%.أما صادرات المنتجات البيتروكيميائية والسيارات وأجهزة الاتصالات اللاسلكية فقد شهدت زيادة بنسب 10.5%، و19.2%، و17.5% على التوالي.وتراجع حجم الصادرات الكورية للصين والولايات المتحدة والشرق الأوسط، فيما زاد حجمها للاتحاد الأوربي وفيتنام واليابان.من ناحية أخرى، بلغ حجم الواردات الكورية في الأيام العشرة الأولى من هذا الشهر 15.2 مليار دولار، بزيادة نسبتها 7.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.