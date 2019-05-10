السفير الكوري الجديد لدى طوكيو يتعهد بتجاوز قضايا الماضي

Photo : YONHAP News

أكد سفير كوريا الجنوبية الجديد لدى اليابان أنه سيعمل على منع حدوث تراجع في العلاقات بين البلدين بسبب المشكلات المزمنة بينهما الناجمة عن ماضيهما المشترك.وأدلى السفير "نام كوان بيو" بهذه التصريحات أمس الاثنين في اجتماع مع الصحفيين في السفارة الكورية في طوكيو، حيث أكد على أن سيول تأخذ علاقاتها مع طوكيو على محمل الجد، وتتمسك بموقفها الأساسي المتمثل في أن العلاقات الثنائية يجب تحسينها وتطويرها.وأشار السفير الكوري لدى اليابان إلى أنه على الرغم من عدم إمكانية تغيير الماضي، إلا أن كوريا مستمرة في محاولة التأقلم معه.وقال "نام" أيضا إنه سيسعى إلى تعزيز التعاون العملي بين البلدين، وضمان إدارة المشكلات المزمنة على أساس مبادئ الاحترام والتفاهم المتبادل حتى لا تتطور إلى المزيد من النزاعات الكبرى.