النيابة العامة تطلب اعتقال نائب وزير العدل السابق

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تسعى النيابة العامة إلى استصدار أمر قضائي باعتقال نائب وزير العدل السابق "كيم هاك أوي"، الذي يواجه اتهامات بتلقي رشوة جنسية من أحد المطورين العقاريين المحليين.وقال فريق النيابة العامة المسؤول عن القضية أمس الاثنين إنه طلب من محكمة المنطقة المركزية في سيول إصدار مذكرة باعتقال "كيم" بتهمة الرشوة.وقد تولى "كيم"، الذي كان مقربا من الرئيسة السابقة "بارك كون هيه"، منصب نائب وزير العدل في مارس 2013، لكنه استقال بعد 6 أيام فقط وسط مزاعم بحضوره حفلا جنسيا عند المطور العقاري "يون جونغ تشون" في فيلته الخاصة في منطقة "وان جو" بمقاطعة "كانغ وان".كما يتهم "كيم" بتلقي أكثر من 100 مليون وون كرشوة من "يون" مقابل تقديم خدمات مالية وتجارية بين عامي 2006 و2008، وأكثر من 30 مليون وون من رجل أعمال آخر، بالإضافة إلى اتهامات بالاعتداء الجنسي على امرأة في حدث نظمه "يون" في عام 2008.وقد نفى نائب الوزير السابق معظم تلك الاتهامات خلال جولتي التحقيق أمام النيابة، مدعيًا أنه لا يعرف "يون".