اتهامات للرئيس الأسبق تشون بإصدار أمر بإطلاق النار على المتظاهرين في كوانغ جو

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أدلى مسؤول مخابرات سابق في الجيش الأمريكي بتصريحات قال فيها إن الرئيس الكوري الجنوبي الأسبق "تشون دو هوان" زار "كوانغ جو" مباشرة قبل حملة القمع القاتلة على الانتفاضة المؤيدة للديمقراطية في المدينة في عام 1980، وأصدر أوامر بإطلاق الرصاص على المتظاهرين المسلحين.وفي مؤتمر صحفي في سيول، قال "كيم يونغ جانغ"، الذي قدم نفسه كعميل سابق للمخابرات الأمريكية العسكرية، إن "تشون" عقد اجتماعًا مع كبار القادة العسكريين، بمن فيهم قائد الوحدة الخاصة "تشونغ هو يونغ"، في مطار "كوانغ جو" يوم 21 مايو من عام 1980.واعتبر "كيم" أن الأمر بإطلاق النار على المحتجين يجب أن يكون قد صدر في هذا الاجتماع، واصفًا ذلك بأنه افتراض منطقي، مشيرا إلى أن الرئيس الأسبق وصل إلى "كوانغ جو" على متن مروحية من مطار "صونغ نام" في مقاطعة كيونغ كي، وأثار احتمال وجود وثيقة رسمية تثبت توجه "تشون" إلى المدينة في اليوم المذكور.كما رفض "كيم" مزاعم تورط كوريا الشمالية في تدبير الاحتجاجات المدنية في كوريا الجنوبية، والتي اعتاد المجلس العسكري لـ"تشون" ترديدها لتبرير حملته القمعية، وقال إنه من المستحيل أن تستطيع كوريا الشمالية تنظيم مثل هذه الأعمال في الجنوب دون علم المخابرات الأمريكية، حيث كانت الولايات المتحدة تراقب شبه الجزيرة الكورية آنذاك باستخدام قمرين صناعيين.