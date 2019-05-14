واشنطن تؤكد تمسكها بالتركيز على الحل الدبلوماسي مع كوريا الشمالية

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أكد القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي "باتريك شاناهان" على أن بلاده لا تزال تركز على الحل الدبلوماسي لتفكيك برنامج الأسلحة النووية لكوريا الشمالية.جاء ذلك في مقابلة بثتها قناة "فوكس نيوز" أمس الاثنين، حيث أوضح "شاناهان" أن الاستراتيجية الدبلوماسية الأمريكية مع كوريا الشمالية، والتي تستهدف نزع السلاح النووي بالكامل، لم تتغير.وأضاف أن وظيفته هي التأكد من أن الجيش مستعدٌ إذا فشلت الجهود الدبلوماسية، مؤكدًا أنه لا يوجد تغيير في جاهزية القوات والإعداد والاستعداد.وكان "شاناهان" قد أدلى بتصريحات مماثلة للصحفيين يوم الخميس الماضي بعد إطلاق كوريا الشمالية قذائف قصيرة المدى.