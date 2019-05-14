سيول تتعاون مع برنامج الغذاء العالمي في تقديم مساعدات غذائية لبيونغ يانغ

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اتفق الرئيس الكوري "مون جيه إين" مع رئيس برنامج الغذاء العالمي "ديفيد بيسلي" على التعاون الوثيق بشأن تقديم مساعدات غذائية إلى كوريا الشمالية.وقالت المتحدثة باسم الرئاسة "كو مين جونغ" في بيان مكتوب إن المدير التنفيذي للمنظمة التابعة للأمم المتحدة قام بزيارة للرئيس "مون" أمس الاثنين.وخلال الاجتماع، أطلع "بيسلي" الرئيس "مون" على تقرير صدر مؤخرًا بالاشتراك بين برنامج الغذاء العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، "فاو"، بشأن نقص الغذاء في كوريا الشمالية.وشدد رئيس المنظمة الدولية على الحاجة الملحة إلى توفير المساعدات الغذائية الإنسانية للمتاجين في كوريا الشمالية، قائلًا إن حصص الغذاء اليومية في كوريا الشمالية منخفضة إلى حد كبير.وقد وافقه الرئيس على ذلك وتعهد بأن تساهم سيول بنشاط في تقديم المساعدات الإنسانية إلى كوريا الشمالية.وقال المكتب الرئاسي إنه كان من المفترض أن يلتقي مدير مكتب الأمن القومي "جونغ أوي يونغ" مع رئيس برنامج الأغذية، لكن الرئيس قرر مقابلته شخصيًّا لتلقي ذلك التقرير.