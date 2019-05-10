السفير الكوري الجديد لدى طوكيو يلتقي بوزير الخارجية الياباني

Photo : YONHAP News

التقى سفير كوريا الجنوبية الجديد لدى اليابان مع وزير الخارجية الياباني لمناقشة العلاقات بين البلدين.وقد قام السفير "نام كوان بيو"، الذي تولى منصبه يوم الجمعة الماضي، بزيارة أمس الاثنين إلى وزير الخارجية الياباني "تارو كونو" في مقر وزارة الخارجية في طوكيو.وقال "نام"، الذي كان يشغل منصب نائب مدير مكتب الأمن القومي الرئاسي الكوري، إنه يشعر بمسؤولية كبيرة لتولى منصب السفير في وقت حرج بالنسبة للعلاقات الثنائية.وتعهد السفير ببذل قصارى جهده لتحسين العلاقات بين سيول وطوكيو، وتعزيز التقدم نحو المستقبل في أثناء توليه منصبه.ومن جانبه أعرب وزير الخارجية الياباني عن أمله في أن يحل البلدان القضايا المتنوعة بمساعدة السفير الجديد الذي شغل منصبًا مهمًّا من قبل في مكتب الرئيس "مون جيه إين".