0,5% ارتفاعا في أسعار الصادرات الكورية في أبريل

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ارتفعت أسعار الصادرات والواردات في كوريا الجنوبية في شهر أبريل على أساس شهري، بسبب ارتفاع أسعار النفط وتراجع سعر الوون الكوري.ووفقًا لتقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الثلاثاء، ارتفع مؤشر أسعار الصادرات ليصل إلى 83.48 في أبريل، بزيادة نسبتها 0.5% مقارنة بالشهر الأسبق.ويعد هذا أكبر ارتفاع شهري منذ يوليو من العام الماضي، عندما ارتفعت أسعار الصادرات بنسبة 2.5%.وأرجع البنك المركزي هذا الارتفاع الشهري إلى ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الوون، والزيادة بمقدار 6% في سعر خام دبي القياسي الشهر الماضي.وفي المقابل، انخفضت أسعار تصدير منتجات الذاكرة الرقمية من نوع "دي-رام" بنسبة 8.9% في أبريل على أساس شهري، ليستمر التراجع للشهر التاسع على التوالي.وفي الوقت نفسه، وصل مؤشر أسعار الواردات إلى 88.91 نقطة في أبريل، بارتفاع نسبته 1.5% مقارنة بالشهر السابق.