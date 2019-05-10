ترامب يلتقي برئيس مجموعة لوتيه

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التقى الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" مع رئيس مجلس إدارة مجموعة لوتيه "شين دونغ بين" في البيت الأبيض، وأعرب عن امتنانه لاستثمارات الشركة الكبيرة في الولايات المتحدة.وبعد الاجتماع الذي انعقد أمس الاثنين، نشر "ترامب" على صفحته في موقع تويتر أنه يرحب برئيس مجلس مجموعة لوتيه في البيت الأبيض، ونشر صورة لهما في المكتب البيضاوي.وقال "ترامب" إن الشركة الكورية الجنوبية استثمرت للتو 3 مليارات دولار في "لويزيانا"، موضحا أن هذا يعد أكبر استثمار في الولايات المتحدة من قبل شركة كورية جنوبية، وهو ما يخلق الآلاف من الوظائف الإضافية للمواطنين الأمريكيين.كما قال إن الشركاء الكبار للولايات المتحدة، مثل كوريا الجنوبية، يدركون أن الاقتصاد الأمريكي "يزداد قوة أكثر من أي وقت مضى".الجدير بالذكر أن شين يزور الولايات المتحدة حاليًا، وقد حضر يوم الخميس الماضي احتفالًا بإكمال مصنع الإثيلين في لويزيانا، الذي بنته مجموعة لوتيه بتكلفة بلغت 3.1 مليار دولار.