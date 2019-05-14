فرنسا تقيم جنازة للجندييْن اللذين قُتلا في عملية إنقاذ رهائن بوركينافساو

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من المقرر أن تقيم فرنسا جنازة لاثنين من ضباط قواتها الخاصة اللذين لقيا مصرعهما في أثناء عملية إنقاذ أربعة رهائن، من بينهم امرأة كورية جنوبية، في بوركينا فاسو.وسوف ترسل كوريا الجنوبية سفيرها في فرنسا "تشيه جونغ مون" إلى الجنازة اليوم الثلاثاء، تعبيرًا عن امتنانها لإنقاذ المواطنة الكورية الجنوبية، ونقل تعازي البلاد في الجنديين الفرنسيين الفقيدين.وسيتم إقامة الجنازة في الساعة 11 صباحًا في باريس بحضور الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون".وقد قُتل الجنديان الأسبوع الماضي خلال غارة ليلية على معسكر إرهابي في بوركينا فاسوا، حيث تم إنقاذ مواطنيْن فرنسيين ومواطنة كورية جنوبية ومواطنة أمريكية خلال تلك العملية.