الرئيس مون يدعو إلى عقد اجتماع للمجلس الاستشاري بين الحكومة والأحزاب السياسية

Photo : YONHAP News

قال الرئيس الكوري "مون جيه إين" إنه من الضروري التعاون بين الأحزاب السياسية لمواجهة تدهور الأوضاع الاقتصادية في الداخل والخارج.وأكد الرئيس "مون" خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء اليوم الثلاثاء على أهمية عقد اجتماع للمجلس الاستشاري بين الحكومة والمعسكرين الحاكم والمعارض من الأحزاب السياسية في أقرب وقت ممكن، من أجل إيجاد انفراجة للوضع السياسي المتجمد في البلاد.وأضاف أن الأحزاب السياسية الخمسة قد اتفقت بشكل مبدئي على عقد اجتماعات للمجلس الاستشاري كل ثلاثة أشهر بغض النظر عن الظروف السياسية التي تواجهها البلاد، مشيرا إلى أن الاتفاق لم يتم الوفاء به.ودعا الرئيس "مون" إلى مناقشة القضايا الملحة المعلقة في اجتماعات المجلس الاستشاري، دون وضع قيود في الموضوعات.