الحكومة تبدأ في استطلاع الآراء بشأن المساعدات الغذائية إلى كوريا الشمالية

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من المقرر أن يلتقي وزير التوحيد الكوري الجنوبي "كيم يون تشول" مع قادة الجمعيات المدنية والمنظمات الدينية بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في إطار الجهود المبذولة لجمع الآراء بشأن المساعدات الغذائية إلى كوريا الشمالية.كما سيلتقي "كيم" مع مستشاري السياسات بالوزارة لإجراء مناقشة حول المساعدات الإنسانية والتعاون غدًا الأربعاء. وقال المتحدث باسم الوزارة إنه سيتم جمع آراء جميع المعسكرات، بغض النظر عما إذا كانت ضمن الأجنحة المحافظة أو التقدمية.يأتي ذلك بعد إعلان سيول أنها ستراجع طلب برنامج الغذاء العالمي لتقديم مساعدات إنسانية إلى بيونغ يانغ. وقد التقى "ديفد بيسلي" المدير التنفيذي للمنظمة الدولية التابعة للأمم المتحدة، بالرئيس "مون جيه إين" أمس الاثنين، حيث تم الاتفاق على التعاون الوثيق في قضية المساعدات الغذائية. كما التقى "بيسلي" أيضًا بوزير التوحيد، حيث أبدى قلقًا عميقًا بشأن نقص الغذاء في كوريا الشمالية.وكان برنامج الغذاء العالمي قد أعلن الشهر الماضي أن ما يقدر بنحو 10 ملايين من الكوريين الشماليين في حاجة ماسة إلى الغذاء، حيث بلغ إنتاج البلاد من المحاصيل في العام الماضي أقل مستوى له منذ 10 سنوات. ودعت المنظمة الدولية إلى التبرع للنظام الكوري الشمالي الفقير، مؤكدة أن المساعدات الإنسانية يجب أن تكون منفصلة عن الشؤون السياسية. وكان موقف سيول إيجابيًّا فيما يتعلق بالمساعدات، في محاولة لإحياء المفاوضات النووية المتوقفة، لكنها قالت إن تشكيل إجماع اجتماعي هو الخطوة الأكثر أهمية بعد إطلاق بيونغ يانغ للصواريخ قصيرة المدى في البحر الشرقي يوم الخميس الماضي.