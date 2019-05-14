مساع حكومية للوساطة قبل إضراب سائقي الحافلات

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تسعى الحكومة للوساطة قبل الإضراب العام المقرر إجراؤه بواسطة نقابة سائقي الحافلات.وفي هذا السياق، ستعقد وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل اجتماعًا مع ممثلي 17 حكومة محلية بعد ظهر اليوم الثلاثاء لمواجهة الإضراب العام المقرر القيام به غدًا الأربعاء.ويطالب السائقون بزيادة في الرواتب قبل تنفيذ نظام العمل الجديد الذي يحدد عدد ساعات العمل في الأسبوع بـ 52 ساعة، حيث سيؤدي ذلك إلى انخفاض كبير في رواتبهم.وقد تم منح شركات الحافلات فترة سماح مدتها عام واحد قبل تطبيق نظام العمل الجديد، والذي دخل حيز التنفيذ في يوليو 2018 للشركات التي يزيد عدد موظفيها عن 300 موظف.وسوف تفحص الوزارة جهود الوساطة التي تقوم بها الحكومات المحلية وكذلك خططها الاحتياطية في حالة إضراب السائقين.وتطالب النقابات التي تنظم الإضراب، والبالغ عددها 245 نقابة تمثل سائقي الحافلات في جميع أنحاء البلاد، بزيادة تتراوح بين 5% إلى 30% في الأجور.