تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول ثورة كوانغ جو

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يتوقع الجيش الكوري الجنوبي أن تقوم لجنة تقصي الحقائق بالتأكد من مصداقية الشهادة الأخيرة بأن الرئيس السابق "تشون دو هوان" أمر الجيش بإطلاق الرصاص على المواطنين، خلال حملته على ثورة "كوانغ جو" المؤيدة للديمقراطية في عام 1980.وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع "تشيه هيون سو" اليوم الثلاثاء إن المزاعم الأخيرة تتطلب فحصًا إضافيًّا للحقائق، وأن لجنة تقصي الحقائق التي سيتم تشكيلها في المستقبل يمكن أن تتولى هذا الدور.ورغم أن فرقة العمل التابعة للوزارة المكلفة بالتحضير لإطلاق اللجنة تمارس عملها حاليًّا، إلا أن المتحدث الرسمي قال إن الوزارة ستكون قادرة على التعاون بفعالية في تقصي الحقائق بعد تشكيل اللجنة.وكان من المقرر أن يتم تشكيل اللجنة في سبتمبر الماضي، ولكن لم يتم إطلاقها بسبب التأخير في اختيار أعضاء اللجنة.وكان عميل سابق في المخابرات الأمريكية قد عقد مؤتمرًا صحفيًّا في سيول أكد فيه أنه يعتقد أن "تشون" أمر الجيش بإطلاق النار على المتظاهرين عند الضرورة، خلال اجتماع عقده في "كوانغ جو" في 21 مايو عام 1980.