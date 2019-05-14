مؤشر كوسبي يغلق على ارتفاع بنسبة 0.14%

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ارتفع مؤشر أسعار الأسهم المركب الكوري، "كوسبي"، بمقدار 2.83 نقطة، أي ما يعادل 0.14% اليوم الثلاثاء، ليغلق تداولات اليوم عند مستوى 2081.84 نقطة.كما ارتفع مؤشر كوسداك التقني بمقدار 1.36 نقطة، أي ما يعادل 0.19%، ليغلق عند مستوى 710.16 نقطة.وقد تعافت مؤشرات البورصة بعد هبوطها إلى أقل مستوياتها منذ أشهر في أعقاب اضطرابات الأسواق العالمية الناجمة عن زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية على السلع الصينية المستوردة.وفي سوق صرف العملات الأجنبية، تراجعت قيمة العملة الكورية وون بمقدار 1.9 وون مقابل الدولار، ليصل السعر إلى 1189.4 وون للدولار الواحد.