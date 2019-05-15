إلغاء إضراب سائقي الحافلات

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ألغى سائقو الحافلات في سيول وبوسان والعديد من المدن والمقاطعات الكبرى الإضراب العام المخطط له اليوم الأربعاء، بعد التوصل إلى اتفاق رفع الأجور في اللحظات الأخيرة مع إدارات الشركات.وقد تم التخطيط للقيام بإضراب شامل لسائقي الحافلات في إحدى عشرة مدينة ومحافظة، اليوم الأربعاء، ثم تم التراجع عنه بعد التوصل إلى الاتفاق.وفي مدينة أولسان الجنوبية الشرقية، تمكن السائقون والإدارة من التوصل إلى اتفاق في حوالي الساعة 8:20 صباحًا، بعد محادثات مطولة.كما تم إلغاء الإضراب في سيول وبوسان وإنتشون ودايغو وكوانغ جو وغيرها من المناطق، بعد التوصل إلى اتفاق بين النقابات والإدارة.ومن ناحية أخرى، قرر سائقو الحافلات في مقاطعة تشانغ تشونغ الجنوبية وسيجونغ وتشونغ جو مواصلة المفاوضات مع الإدارة، دون تنظيم إضراب.