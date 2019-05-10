اجتماع بين وزيري خارجية موسكو وواشنطن

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عقد وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" محادثات مع نظيره الروسي، لمناقشة التعاون في مختلف القضايا، بما في ذلك كوريا الشمالية وإيران وفنزويلا.وقد التقى الوزير الأمريكي مع "سيرجي لافروف"، وزير الخارجية الروسي، لمدة 3 ساعات أمس الثلاثاء، في منتجع "سوتشي" المطل على البحر الأسود في روسيا.وقد أظهر الجانبان اختلافًا في وجهات النظر حول كيفية تحقيق نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية، حيث أكدت واشنطن أهمية استمرار العقوبات، وأكدت موسكو الحاجة إلى توفير ضمانات أمنية.وفي مؤتمر صحفي مشترك بعد الاجتماع، أكد "بومبيو" أن التنفيذ الكامل لعقوبات الأمم المتحدة يجب أن يستمر حتى الانتهاء من إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بشكل نهائي. وأضاف أن واشنطن وموسكو تعملان عن كثب معًا بطريقة مثمرة للغاية.وقال "لافروف" إن روسيا تعزز وتدعم الحوار بين واشنطن وبيونغ يانغ، لكنه أشار إلى أن الشمال يتوقع بعض التنازلات من واشنطن.وأضاف أن القيادة الكورية الشمالية تتوقع بعض الضمانات الأمنية مقابل نزع السلاح النووي، وأنه يجب توسيع نطاق نزع السلاح النووي ليشمل شبه الجزيرة الكورية بأسرها.