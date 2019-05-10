مون يتعهد بتحقيق نتائج ملموسة هذا العام

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تعهد الرئيس "مون جيه إين" بتحقيق آثار ملموسة لسياساته هذا العام، لكنه قال إن الأمر سيستغرق بعض الوقت، حتى تتجذر التغييرات الأساسية الناتجة عن السياسات الاقتصادية.جاء ذلك في حديث الرئيس في حدث للشركات الصغيرة والمتوسطة، عُقِد في سيول أمس الثلاثاء، واستضافه الاتحاد الكوري للشركات الصغيرة والمتوسطة.وقال الرئيس إنه بشكل عام فإن الاقتصاد الكوري الجنوبي يتجح نحو النجاح، وإن الشركات الصغيرة والمتوسطة تقوم بعمل رائع.وأضاف أن نتائج السياسات قد لا تكون ملحوظة على الفور، موضحًا أنه هناك فجوة بين الإحصاءات وما هو ملموس على الأرض.وقال "مون" إن إدارته قدمت توجهًا للسياسات الاقتصادية في عامه الأول، واستعدت لبناء دولة مبتكرة وشاملة في السنة الثانية، وفي السنة الثالثة، تعهد بتحقيق نتائج ملموسة.وقال الرئيس إن الحكومة عملت على وضع الشركات الصغيرة والمتوسطة في مقدمة الاقتصاد ومركزه، وتغيير إطار السياسات ذات الصلة بشكل جذري.وأضاف أنه خلال هذا العام وحده، تخطط حكومته لاستخدام ما يقرب من 22 تريليون وون لدعم ما يتجاوز 1600 من المشروعات التي ستساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة بصورة مباشرة.