المكتب الرئاسي يؤكد خطورة نقص الغذاء في كوريا الشمالية

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قال المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية إن نقص الغذاء في كوريا الشمالية يعد مشكلة خطيرة، وفقًا لبرنامج الغذاء العالمي.وصرح مسؤول رئاسي رفيع المستوى للصحفيين أمس الثلاثاء بأن المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي "ديفد بيسلي" وصف الوضع خلال اجتماعه مع الرئيس بأنه خطير.ولدى سؤال عن الادعاءات بأن حالة نقص الغذاء ليست خطيرة، قال المسؤول إن الوكالات التي ترى الموقف بشكل مباشر تدرك الوضع أفضل من غيرها، وذلك في إشارة للتفتيش الميداني المشترك الأخير الذي أجري في الشمال بالتعاون بين برنامج الغذاء العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو).وقال المسؤول أيضًا إن المسح شمل أجزاءً كبيرة من كوريا الشمالية للحصول على صورة أكثر دقة، دون الاقتصار على المناطق التي حددها المسؤولون الكوريون الشماليون.وفي الوقت نفسه، رفض المكتب الرئاسي التعليق على طلب بيونغ يانغ بأن تعيد الولايات المتحدة سفينة الشحن الكورية الشمالية التي صادرتها مؤخرًا، بسبب انتهاكها للعقوبات الدولية المفروضة على النظام.