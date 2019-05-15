رفع أجرة الحافلات بمقدار 400 وون في مقاطعة كيونغي

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من المقرر أن يتم رفع أجرة ركوب الحافلات في مقاطعة كيونغي، بمقدار 400 وون، في الأشهر المقبلة.وقد اتفق رئيس الحزب الديمقراطي الحاكم "لي هيه تشان" ووزيرة النقل "كيم هيون مي" وحاكم مقاطعة "كيونغ" "لي جيه ميونغ" على رفع أجرة الحافلات خلال اجتماع عقد أمس الثلاثاء في مقر البرلمان.وقالت وزيرة النقل عقب الاجتماع إن أجرة الحافلات التي تعمل داخل المقاطعة سيتم رفعها بمقدار 200 وون، أما الحافلات التي تربط بين سيول وضواحيها فسيتم رفعها بمقدار 400 وون.وقال الحاكم "لي" إن هذه الخطوة لا مفر منها بالنظر إلى الانزعاج الذي سيصيب المواطنين إذا تم تخفيض خدمات الحافلات في المقاطعة.جدير بالذكر أنه تم إلغاء الإضراب العام لسائقي الحافلات، الذي كان مقررًا تنظيمه اليوم الأربعاء، وذلك بعد التوصل إلى اتفاقات بين نقابات السائقين وإدارة الشركات.