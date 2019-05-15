رفع أقساط تأمين السيارات بنسبة 1.5%

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قررت شركة سامسونغ للتأمين أن ترفع أقساط التأمين على السيارات بنسبة 1.5% في أوائل الشهر المقبل.وقد أعلنت الشركة عن زيادة أقساط التأمين في الأسبوع الأول من يونيو، قائلة إن هذه الزيادة لا مفر منها بسبب ارتفاع التكاليف.وتتوقع الشركة أن شركات التأمين الأخرى سوف تحذو حذوها.وفي الشهر الماضي، طلبت شركات التأمين المحلية من معهد تطوير التأمين الكوري دراسة خطط رفع أسعار الأقساط الأساسية.وتأتي هذه الخطوة بعد أن قررت المحكمة العليا في وقت سابق نم هذا العام بضرورة رفع الحد الأقصى لسن العمل من 60 إلى 65 عامًا.