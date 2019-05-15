الحكومة تسمح بفتح 5 متاجر معفاة من الجمارك في المدن الكبرى

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قررت الحكومة السماح لشركات البيع بالتجزئة المحلية بفتح خمسة متاجر جديدة معفاة من الرسوم الجمركية في المدن الكبرى، بما في ذلك سيول، كجزء من الجهود المبذولة لتحفيز الاستهلاك المحلي وتعزيز صناعة السياحة.وقد اتخذت وزارة المالية هذا القرار أمس الثلاثاء خلال اجتماع للجنة ذات الصلة في مكتب سيول الإقليمي لخدمة المشتريات العامة.وسوف تصدر الحكومة التراخيص للشركات بفتح 3 متاجر معفاة من الجمارك في سيول، وواحد في إنتشون، وواحد في كوانغ جو.وبعد تلقي الطلبات بدءًا من هذا الشهر، من المقرر أن تختار دائرة الجمارك الكورية الفائزين في شهر نوفمبر.