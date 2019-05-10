تراجع نمو الوظائف في كوريا الجنوبية إلى أقل من 200 ألف في أبريل

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انخفض معدل نمو الوظائف في كوريا الجنوبية إلى أقل من 200 ألف في أبريل، بعد تجاوز هذا الحاجز لشهرين متتاليين.ووفقًا لهيئة الإحصائيات الكورية، فقد بلغ عدد الحاصلين على وظائف 27.03 مليون موظف في أبريل، بارتفاع قدره 171 ألفًا عن العام السابق.وقد ظل معدل نمو الوظائف في حالة ركود لمدة عام تقريبًا حتى يناير الماضي حيث سجل عدد الوظائف 19 ألفًا فقط، لكن الرقم قفز إلى أكثر من 250 ألف وظيفة في الشهرين التاليين. ثم تراجع مرة أخرى إلى أدنى من 200 ألف في شهر أبريل.ووصل عدد العاطلين عن العمل إلى 1.24 مليونًا في الشهر الماضي، بزيادة قدرها 84 ألفًا على أساس سنوي، كما ارتفع معدل البطالة بمقدار 0.3 نقطة مئوية على أساس سنوي ليصل إلى 4.4%، ويعد هذا أكبر قراءة للرقم منذ عام 2000.