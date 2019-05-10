بيونغ يانغ تنتقد احتجاز واشنطن لسفينة الشحن الشمالية

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انتقدت كوريا الشمالية تحرك الحكومة الأمريكية لاحتجاز سفينتها، بتهمة مخالفة العقوبات على كوريا الشمالية، ودعتها إلى إرجاعها إليها فورا.وقال ناطق باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية في تصريح لوكالة الأخبار المركزية في كوريا الشمالية إن "الولايات المتحدة أقبلت على سرقة سفينتنا، بحجة مخالفتها لعقوبات مجلس الأمن الدولي وعقوباتها على بلادنا"، وادعى أن هذه الخطوة الأمريكية تتعارض مع الروح الأساسية للبيان المشترك الصادر في الثاني عشر من شهر يونيو، والذي تعهد بإقامة علاقات جديدة بين البلدين.كما أكد على أن التحرك الأمريكي "بلا حياء"، وقال إنه في مخالفة عنيفة للقانون الدولي الذي ينص على أن الدول ذات السيادة لا تخضع للسلطات القضائية للدول الأخرى في أي حال من الأحوال.وحث الولايات المتحدة على إرجاع السفينة إلى كوريا الشمالية دون تأخير.من جانبها، امتنعت وزارة الخارجية الأمريكية بالأمس عن التعليق قائلة إنه ليس لديها أي موقف من الطلب الكوري الشمالي.ويرى المراقبون أن الولايات المتحدة تنوي عدم تصعيد التوتر مع كوريا الشمالية، من خلال عدم الاستجابة لرفض كوريا الشمالية للتحرك الأمريكي الرامي إلى رفع مستوى الضغط على كوريا الشمالية.