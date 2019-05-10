برنامج الأغذية العالمي يدعو كوريا الشمالية إلى قبول المساعدات الغذائية

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أجرى الأمين العام لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة "دافيد بيسلي" لقاء صحفيا مع شبكة "الكي بي إس"، حيث وصف الأزمة الغذائية الكورية الشمالية بالخطيرة، مضيفا أنه إذا قدمت الحكومة الكورية الجنوبية مساعدات غذائية إلى الشمال، فسوف يضمن تسليمها بشفافية إلى المواطنين الكوريين الشماليين.وقال الأمين العام إن فريق البحث التابع للبرنامج التقى بعدد من المواطنين في جميع أنحاء كوريا الشمالية، وتوصل إلى الاستنتاج باستخدام نفس المعيار المستخدم في جميع دول العالم. وذكر أن تقرير البرنامج يظهر واقع الأمن الغذائي في كوريا الشمالية بصورة حقيقية ودقيقة.وقد سبق لبرنامج الأغذية العالمي أن أصدر في الثالث من هذا الشهر تقريرا مشتركا عن تقييم الأمن الغذائي الكوري الشمالي، وصرح بأن حوالي 40 % من السكان الكوريين الشماليين في حالة نقص الغذاء، وقال إن الحاجة ملحة إلى تقديم المساعدات بسرعة.وفيما يتعلق بالمخاوف من تحويل المساعدات الغذائية إلى أغراض أخرى، ذكر "بيسلي" أن البرنامج لا يقوم بأي نشاط إذا لم تلتزم أي دولة، بما فيها كوريا الشمالية، للمعيار اللازمة، مؤكدا على أنه إذا لم تصل المساعدات إلى المستفيدين فسوف يتوقف البرنامج عن ممارسة أنشطته.