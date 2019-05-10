مفاوضات حول اتفاقية تجارة حرة ثنائية مع بريطانيا

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صرحت وزارة الصناعة والتجارة والطاقة الكورية بأنها عقدت الاجتماع السادس لفريق العمل التجاري بين كوريا الجنوبية وبريطانيا اليوم في سيول، حيث ناقشت فيه سبل إبرام اتفاقية تجارة حرة بين البلدين، استعدادا لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.وقد حضر الاجتماع مدير المفاوضات التجارية في الوزارة الكورية "يو هان كو"، ومساعد نائب وزير التجارة الدولية البريطاني "جون ألتي"، حيث ترأسا وفدي بلديهما.وفي الاجتماع تم تبادل الآراء المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ومناقشة السبل الرامية إلى الحفاظ على الامتيازات التجارية بين البلدين، والاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة بين كوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي، وتطوير العلاقات التجارية بين البلدين بثبات.وصرحت الحكومة الكورية بأنها تعمل على إبرام اتفاقية التجارة الحرة الكورية البريطانية وتنفيذها في وقت مناسب، من أجل ِإزالة الغموض عن الشركات الكورية وضمان استمرارية العلاقات التجارية مع المملكة المتحدة.