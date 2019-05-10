الحكومة الكورية تقدم نصف مليون دولار إلى الكونغو

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من المقرر أن تقدم الحكومة الكورية الجنوبية نصف مليون دولار من المساعدات الإنسانية للتعامل مع مرض الإيبولا، الذي تفشى في جمهورية الكونغو الديمقراطية، من خلال منظمة الصحة العالمية.وصرح مسؤول في وزارة الخارجية الكورية الجنوبية بأن الحكومة الكورية ظلت تشارك مشاركة فعالة في الجهود العالمية الرامية إلى منع انتشار الأمراض الوبائية وتنوي الاستمرار في هذه الجهود في المستقبل أيضا.ومن المتوقع أن تستخدم المساعدات الكورية الجنوبية في الخطة الثالثة للتعامل الاستراتيجي التي وضعتها 15 منظمة دولية، بما فيها منظمة الصحة العالمية، مع جمهورية الكونغو الديمقراطية.وحسبما أوضحت المنظمة العالمية، فقد تفشى وباء الإيبولا في منطقة "كيبو" في شمال الكونغو في شهر أغسطس من العام الماضي، مما أصاب حوالي ألفًا ومائة من المواطنين حتى الشهر الماضي، وتوفي 695 شخصا منهم. ويقدر أن 30 % منهم من الأطفال والمراهقين.