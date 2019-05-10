انتخاب زعيم جديد للكتلة البرلمانية لحزب الإصلاح والمستقبل

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انتخب النائب "أوه سين هوان"، كزعيم جديد للكتلة البرلمانية لحزب الإصلاح والمستقبل المعارض الصغير، بعد أن فاز بأكثر من 13 صوتا في الانتخابات التي شارك فيها 24 من نواب الحزب اليوم، متغلبًا بذلك على منافسه النائب "كيم سونغ سيك".بعد انتخابه صرح "أوه" بأنه سيبذل أقصى الجهود للتعامل مع مشروعات القوانين المتعلقة بمعيشة الشعب، بما فيها توسيع فترات نظام العمل المرن ونظام الحد الأدنى للأجور، إذا تم تطبيع أعمال البرلمان.ويذكر أن أول مهمة يجب عليه تنفيذها هو تسوية الصراعات الداخلية الناتجة عن مرحلة تحديد المسار السريع، ومسألة مكانة زعيم الحزب "سون هاك كيو".وكان "أوه" قد أعرب عن إرادته لتعديل الحزب، تركيزا على الزعيمين المشتركين السابقين "آن تشول سو" و"ليو سونغ مين"، بعد إقالة القيادة الحالية بزعامة "سون"، إذا انتخب زعيما للكتلة البرلمانية.