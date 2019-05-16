اليابان تكرر طلبها لكوريا الجنوبية بحل قضية العمل القسري

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كررت طوكيو مطالبها بأن على سيول الاستجابة فيما يتعلق بالنزاع حول قرار المحكمة العليا في كوريا الجنوبية في قضية العمل القسري في اليابان في زمن الحرب.وقد كرر كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني "يوشيهيد سوغا" موقف حكومته في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء.وكان "سوغا" يرد على تصريحات رئيس الوزراء الكوري الجنوبي "لي ناك يون" في وقت سابق من اليوم، الذي ذكر أن تدخل حكومة كوريا الجنوبية في هذه القضية يعد انتهاكًا لمبدأ الفصل بين السلطات التشريعية والإدارية والقضائية في البلاد.ووصف "سوغا" الوضع الحالي بأنه "صعب للغاية"، وقال إن حكومته تواصل المطالبة برد فعل مناسب من كوريا الجنوبية، بناء على موقفها الثابت فيما يتعلق بالعلاقات بين سيول وطوكيو.كما قال إنه لم يتم تحديد أي شيء حتى الآن، فيما يتعلق بإمكانية عقد كوريا الجنوبية واليابان لقمة ثنائية، على هامش قمة مجموعة العشرين التي ستعقد في أوساكا الشهر المقبل.