الشرطة تحيل قضية تشيه جونغ هون إلى النيابة العامة

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أحالت الشرطة قضية الاعتداء الجنسي التي يُتَّهم فيها الموسيقي السابق "تشيه جونغ هون" إلى النيابة اليوم الخميس، مع توصية بتوجيه الاتهام إليه.ويتهم "تشيه" بالمشاركة في الاغتصاب الجماعي لامرأة في مارس 2016، مع أربعة أعضاء آخرين في غرفة دردشة، وتتضمن القضية أيضًا "يونغ جون يونغ"، الذي يواجه اتهامات بالتصوير غير القانوني ونشر مقاطع فيديو جنسية.وقد أحالت وكالة الشرطة في العاصمة "تشيه" والأربعة الآخرين إلى النيابة العامة، وأوصت بتوجيه تهمة الاغتصاب إليهم.وقد ادعى "تشيه" أنه تناول المشروبات الكحولية مع المرأة، لكنه لم يمارس الجنس معها.وكانت المرأة الضحية قد أبلغت أنها تعرضت لاعتداء جنسي أثناء غيابها عن الوعي، بعد تناول المشروبات مع الرجال الخمسة.