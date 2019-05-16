القوات الأمريكية تقترح نقل مقر القيادة إلى بيونغ تيك

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أفادت الأنباء أن القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية اقترحت على سيول نقل مقر قيادة القوات المشتركة من وسط سيول إلى مدينة "بيونغ تيك" في مقاطعة كيونغي.وقال مصدر حكومي في سيول إن القوات الأمريكية أبلغت سيول بموقفها داخل قاعدة "يونغ سان" العسكرية في سيول.وقال المصدر إن واشنطن يبدو أنها تريد نقل المقر إلى معسكر "همفريز" في "بيونغ تيك"، بدلًا من نقله إلى موقع بوزارة الدفاع.ويقال إن الولايات المتحدة قدمت هذا الاقتراح بعد قيام قائد القوات الأمريكية بجولة في المنشآت والموقع المشار إليه في وزارة الدفاع في يناير.وجدير بالذكر أن المحادثات حول نقل مقر القيادة المشتركة بدأ إجراؤها في العام الماضي.