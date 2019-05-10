المحكمة تصدر مذكرة توقيف بحق رئيس الشرطة السابق في قضية التدخل في الانتخابات

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أصدرت محكمة سيول المركزية أمس الأربعاء مذكرة توقيف بحق قائد الشرطة السابق "كانغ شين ميونغ"، الذي كان يشغل منصب المفوض العام لوكالة الشرطة الوطنية خلال إدارة الرئيسة السابقة "بارك كون هيه"، بتهمة التدخل غير القانوني في السياسة والانتخابات.وقالت المحكمة إنه هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن المشتبه به ارتكب الجرائم المزعومة، كما أن بقاءه حرًّا يمثل خطرًا على الأدلة.ويتهم "كانغ" بجمع معلومات غير قانونية عن شخصيات ليبرالية كانت تنتقد إدارة "بارك"، كما ساعد السياسيين المؤيدين للإدارة السابقة قبل الانتخابات العامة في أبريل 2016، باستخدام معلومات الشرطة.ومع ذلك، رفضت المحكمة إصدار مذكرة توقيف أخرى بحق مفوض عام آخر وهو "لي تشول سيونغ"، ومسؤولين سابقين في مكتب استخبارات الشرطة.