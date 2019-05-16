محادثات بين المبعوثين النوويين للولايات المتحدة وموسكو

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تحدث المبعوث الأمريكي الخاص للشؤون الكورية الشمالية "ستيفن بيغون" مع نظيره الروسي، لمناقشة الجهود المستمرة لتفكيك البرنامج النووي لكوريا الشمالية.وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن "بيغون" تحدث أمس الأربعاء مع نائب وزير الخارجية الروسي "إيغور مورغولوف" هاتفيًا، كجزء من المحادثات الأمريكية الروسية المستمرة بشأن نزع السلاح النووي للشمال.وقالت الوزارة إن الجانبين ناقشا الحاجة إلى الحفاظ على التنفيذ الكامل للعقوبات الحالية حتى يتم إخلاء المنطقة من الأسلحة النووية.كما نقلت وسائل الإعلام الروسية عن الخارجية الروسية قولها إن الجانبين ناقشا "الأوضاع الجارية في المنطقة"، وسبل تعزيز العملية السياسية والدبلوماسية.