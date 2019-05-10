ترامب يزور كوريا الجنوبية في يونيو

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من المقرر أن يزور الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" كوريا الجنوبية الشهر المقبل، لحضور قمة مع الرئيس "مون جيه إين"، وسط توقف المحادثات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، بعد انهيار قمة "هانوي" في فبراير الماضي.وقال البيت الأبيض في بيان أمس الأربعاء إن "ترامب" سيلتقي مع "مون" بالتزامن مع رحلته إلى اليابان، لحضور قمة مجموعة العشرين، المقرر عقدها يومي 28 و29 يونيو في أوساكا.وقال المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية إن الجانبين اتفقا على مناقشة الجدول الزمني المفصل للقمة، من خلال مزيد من المشاورات.وقالت المتحدثة باسم الرئاسة "كو مين جونغ" إن الزعيمين يخططان لمناقشة سبل إقامة نظام سلام دائم في شبه الجزيرة الكورية، من خلال إخلاء الشمال من الأسلحة النووية بالكامل.وقال البيت الأبيض إن "ترامب" و"مون" سيواصلان تنسيق الجهود، وأضاف أن الزعيمين سيناقشان أيضًا سبل تعزيز التحالف بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، وعلاقة الصداقة بين الشعبين.