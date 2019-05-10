ترامب يؤجل قرار الرسوم الجمركية على السيارات لمدة ستة أشهر

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أفادت وسائل الإعلام الأمريكية أن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أجل قرار فرض الرسوم الجمركية على السيارات المستوردة، حسب قانون التجارة الموسع، وذلك لمدة 6 أشهر.ونقلت وسائل الإعلام عن مسؤول أمريكي قوله إنه سيتم الإعلان رسميا عن التأجيل، قبل 18 من شهر مايو الجاري.وقد ظل الرئيس "ترامب" يؤكد على أنه سيفرض رسومًا بنسبة 25% على السيارات المستوردة، مشيرا إلى أن صناعة السيارات الأمريكية كانت تعاني من السيارات المستوردة وقطع غيارها.وطبقا لذلك، تقدمت وزارة التجارة الأمريكية بتقرير في شهر فبراير الماضي بحثت فيه ما إذا كانت السيارات المستوردة وقطع غيارها تمثل تهديدًا للأمن الوطني، حسب قانون التجارة الموسع.وكان من المنتظر أن يقرر الرئيس "ترامب" الخطة النهائية للتعامل مع القضية، قبل يوم 18 القادم، وهو اليوم التسعون بعد تلقي التقرير.وقالت الصحف الأمريكية إنه يبدو أن الرئيس قام بتأجيل موعد القرار، واضعا في الحسبان المفاوضات التجارية الثنائية الجارية مع الأطراف الرئيسية، ومن بينها اليابان والاتحاد الأوروبي. وحللت أنه ينوي استخدام القضية كورقة تفاوض في صالح الجانب الأمريكي.كما أفادت وكالة بلومبرغ بأنه من المتوقع أن يتم استثناء كوريا الجنوبية وكندا والمكسيك من الرسوم الجمركية الجديدة.