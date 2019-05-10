أول إنذار للحرارة المرتفعة في كوانغ جو أمس

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صدر أول إنذار للحرارة المرتفعة في هذا العام في مدينة "كوانغ جو" في الساعة الثالثة بعد ظهر أمس.صرحت هيئة الأرصاد الجوية الكورية بأنها أصدرت الإنذار متوقعة بأن ترتفع درجة الحرارة في المدينة لتبلغ 33 درجة مئوية في الساعة الثالثة ظهر أمس وأن تشهد المزيد من الارتفاع اليوم.تجدر الإشارة إلى أن إنذار الحرارة المرتفعة يصدر عند الاستمرار في تجاوز درجة الحرارة 33 درجة مئوية لمدة لا تقل عن يومين.ويقال إن هذا الإنذار جاء مبكرًا مقارنة بالأعوام السابقة، منذ عام ألفين وثمانية الذي بدأ فيه تنفيذ نظام إنذار درجات الحرارة المرتفعة في البلاد.