اعتقال نائب وزير العدل السابق بتهمة تلقي رشاوى

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تم إلقاء القبض على نائب وزير العدل السابق "كيم هاك أوي" أمس الخميس بتهمة تلقي رشاوى. وأصدرت محكمة منطقة سيول المركزية مذكرة اعتقال "كيم" قائلة إن معظم التهم الموجهة إليه قد ثبتت، وأن المشتبه فيه قد يحاول تدمير الأدلة والهرب.ويذكر أن "كيم" متهم بتلقي رشاوى تتجاوز 100 مليون وون من مقاول الإنشاءات "يون جونغ تشون"، فضلاً عن تلقي خدمات جنسية مقابل خدمات تجارية. ويواجه "كيم" أيضًا اتهامات بأنه ضغط على "يون" لإقامة دعوى قضائية بقيمة 100 مليون وون ضد امرأة زعمت أنها تعرضت لاعتداء جنسي من قبل "كيم". كما يُتهم نائب وزير العدل السابق بتلقي 39 مليون وون كرشاوى من رجل أعمال آخر.وخلال التحقيقات التي أجرتها معه النيابة العامة، نفى "كيم" معظم هذه الاتهامات.وكان "كيم" قد تولى منصبه في عام 2013 كنائب لوزير العدل، لكنه سرعان ما استقال بعد ظهور أخبار عن تورطه في فضيحة جنسية، حيث تم تسريب مقطع فيديو من حفل جنسي أقامه "يون"، وشارك فيه "كيم". وقد تمت تبرئة "كيم" من تلك التهم بسبب نقص الأدلة في تحقيقات أجريت في عاميْ 2013 و2014، ولكن تم استئناف التحقيقات في مارس الماضي بعد توصية من لجنة الحقائق التابعة لوزارة العدل.