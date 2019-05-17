إطلاق سراح مواطن كوري جنوبي كان محتجزا في ليبيا

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تم إطلاق سراح مواطن كوري جنوبي كان محتجزا في منطقة غرب ليبيا، بعد حوالي عام على اختطافه بواسطة جماعة مسلحة هناك.وقال مستشار الأمن القومي في مكتب الرئاسة الكورية "جونغ أوي يونغ" اليوم الجمعة إن المواطن الكوري المعروف باسم "تشو" والبالغ من العمر 62 عاما، قد تم إطلاق سراحه أمس الخميس بعد 315 يوما من احتجازه.يذكر أن جماعة مسلحة مجهولة قد اقتحمت يوم السادس من يوليو من العام الماضي محطة لتنقية المياه في منطقة جبل الحساونة غرب ليبيا واختطفت المواطن الكوري "تشو" و3 مواطنين فلبينيين.وأضاف "جونغ" أن المواطن الكوري "تشو" تم نقله إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، حيث يقيم هناك تحت رعاية السفارة الكورية، وأنه سيعود إلى البلاد غدا السبت.وأوضح "جونغ" أن الحكومة الكورية كانت قد قامت بتشكيل فريق خاص ليعمل على الإفراج عن المواطن الكوري المحتجز من خلال التعاون مع الحكومة الليبية والدول المعنية الأخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا.وأضاف "جونغ" أن الإمارات العربية المتحدة قامت بالتواصل مع الجيش الوطني الليبي للعمل على إطلاق سراح المحتجزين وضمان أمنهم وسلامتهم، مشيرا إلى أن جهود البحث عن المحتجزين والعثور عليهم قد أثمرت نتيجة للتعاون والتنسيق المكثف بين الإمارات والجيش الوطني الليبي، بحيث تم استعادتهم سالمين.وكان الرئيس الكوري "مون جيه إين" قد طلب من ولي عهد أبوظبي "محمد بن زايد آل نهيان" تقديم مساعدة لإطلاق سراح المواطن الكوري المحتجز في ليبيا، وذلك خلال القمة التي عقدت بينهما في سيول يوم السابع والعشرين من شهر فبراير الماضي.