درجات الحرارة ترتفع إلى أعلى مستوياتها في جميع أنحاء كوريا الجنوبية

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شهدت العديد من المناطق في جميع أنحاء كوريا الجنوبية أعلى درجات الحرارة الجوية في هذا العام حتى الآن، يوم أمس الخميس.ووفقًا لتقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية، ارتفع مؤشر درجات الحرارة في منطقة "آن صونغ" بمقاطعة "كيونغ كي" أمس إلى 32 درجة مئوية في فترة ما بعد الظهر. ووصلت درجات الحرارة خلال النهار في منطقة سيول إلى 30 درجة، بينما تجاوزت درجات الحرارة في العديد من المدن والمقاطعات الأخرى مستوى 30 درجة، بما في ذلك "ديجون" و"كوانغ جو" و"أوي صونغ" في مقاطعة شمال "كيونغ سانغ".وقال التقرير إن السبب في هذا الارتفاع غير المعتاد في درجات الحرارة في هذا الوقت من السنة يرجع إلى هبوب الرياح الجنوبية وأشعة الشمس القوية، إلى جانب بعض العوامل الأخرى. وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن يستمر الطقس الحار حتى اليوم الجمعة، ومن المرجح أن تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض في المناطق الساحلية الجنوبية بسبب الأمطار التي ستبدأ في الهطول على جزيرة جيجو بعد ظهر اليوم. وقد تم إصدار أول تنبيه من ارتفاع درجات الحرارة هذا العام في مدينة "كوانغ جو"، التي تقع في جنوب غرب البلاد، في الساعة 6 من مساء الخميس. ويذكر أنه يتم إصدار تنبيهات حول موجات الحر عندما يُتوقع أن تظل درجات الحرارة في مستوى أعلى من 33 درجة مئوية لمدة يومين متتاليين أو أطول.