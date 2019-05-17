الحكومة الكورية تستعد لسحب مواطنيها من العراق في حالة الطوارئ

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قال مسؤول في وزارة الخارجية الكورية أمس الخميس إن الوزارة تتخذ الإجراءات اللازمة استعدادا لسحب المواطنين الكوريين المقيمين في العراق في حالة الطوارئ، مشيرا إلى أنها تراقب عن كثب التطورات التي تحدث هناك.وكانت الحكومة الكورية قد حظرت على المواطنين الكوريين السفر إلى العراق، لكنه يظل أكثر من 1500 من الكوريين يقيمون في العراق لأسباب اقتصادية.وقد أعلنت السفارة الأمريكية في بغداد يوم الأربعاء الماضي أنها تعرضت لتهديدات متزايدة، ما دفع وزارة الخارجية الأمريكية إلى دعوة الموظفين غير الأساسيين في السفارة في بغداد واقنصلية في أربيل لمغادرة العراق,كما حذرت السفارة الأمريكية موطنيها من ارتفاع حدة التوتر في العراق وطلبت من الأمريكيين عدم السفر إلى العراق، ودعت مواطنيها هناك إلى اليقظة.جاءت هذه الإجراءات استعدادا لاحتمال قيام جماعات موالية لإيران داخل العراق بشن هجوم إرهابي ضد المواطنين الأمريكيين المقيمين في العراق والمنشآت الأمريكية الموجودة هناك.