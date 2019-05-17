سيول تقدم مساعدات غذائية لكوريا الشمالية رغم إطلاقها صواريخ

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أكدت الحكومة الكورية الجنوبية مجددا أنها ستقدم مساعدات غذائية لكوريا الشمالية رغم إطلاقها صواريخ، مشيرة إلى أنه سيتم الكشف عن خطتها التفصيلية الخاصة بتقديم هذه المساعدات قريبا.وقال مستشار الأمن القومي في مكتب الرئاسة "جونغ أوي يونغ" في موجز صحفي اليوم الجمعة إن تقديم مساعدات غذائية لكوريا الشمالية يجب أن يتم بغض النظر عن الأوضاع الأمنية، وبناء على الروح الإنسانية.وأضاف "جونغ" أن حكومة سيول قررت تقديم مساعدات غذائية لبيونغ يانغ وأنها تتخذ الإجراءات التفصيلية المتعلقة بكيفية تقديمها.وفيما يتعلق بنوع القذائف التي أطلقتها كوريا الشمالية مؤخرا، قال "جونغ" إن السلطات العسكرية الكورية والأمريكية تجري تحليلات دقيقة حول نوع القذائف، نافيا صحة الأنباء التي تفيد بأن القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية قد خلصت إلى أن القذائف هي صواريخ باليستية.