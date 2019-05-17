العثور على رفات يشتبه أنها لجندي كوري جنوبي في مرتفعات رأس السهم

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صرحت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أمس الخميس بأنه تم العثور على رفات كاملة يشتبه في أنها لجندي كوري جنوبي، في أثناء عملية التنقيب عن رفات قتلى الحرب الكورية في المرتفعات الجبلية المعروفة باسم "رأس السهم"، الواقعة داخل المنطقة منزوعة السلاح.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها العثور على رفات كاملة لجندي من الحرب الكورية، منذ أن بدأت عملية التنقيب يوم الأول من شهر أبريل الماضي.وأضافت الوزارة أنه تم العثور على بعض المواد التي يُعتقد أنها تابعة للجندي بجانب رفاته، منها شارة عسكرية وخوذة حديدية وزجاجة ماء وملعقة.وستقوم الوزارة بإجراء تحليل للحمض النووي على تلك الرفات للتعرف على هوية صاحبها.يشار إلى أن الجيش الكوري الجنوبي يقوم حاليا بعمليات إزالة للألغام والبحث عن رفات الجنود الذين قتلوا خلال الحرب الأهلية الكورية، تمهيدا للتنقيب المشترك بين الكوريتين.