كوريا الشمالية تصف الأمم المتحدة بأنها منظمة غير عادلة

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انتقدت كوريا الشمالية الأمم المتحدة ووصفتها بأنها "منظمة دولية غير عادلة تسمح لهيمنة بعض الدول الكبرى"، وتعهدت بمكافحة العقوبات الدولية المفروضة عليها.وقالت وزارة الخارجية الكورية الشمالية في بيان أصدرته أمس الخميس إن القرارات التي تبرر وتشرع الطلبات الإجبارية من قبل بعض البلدان يتم تبنيها في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وأن الضحية تتلقى عقوبات غير عادلة عندما تقاوم الجاني.وأشارت الوزارة في البيان الرسمي إلى أن كوريا الشمالية لن تقبل أبدًا بتلك العقوبات الدولية وسوف تقاتل ضدها وتسحقها بدلاً من ذلك، لأنها تشكل انتهاكًا خطيرًا لسيادة البلاد وسخرية من العدالة الدولية.وأضاف البيان أن هناك ظلمًا شديدًا وعدم مساواة بين الدول في المنظمات الدولية، ودعا إلى إضفاء الطابع الديمقراطي على الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية من أجل تحقيق العدالة الدولية الحقيقية التي تضمن سيادة جميع البلدان ومساواتها.