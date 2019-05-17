تقرير يؤكد انخفاض مستويات الأنشطة في موقع الصواريخ الكوري الشمالي

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قال تقرير نشره موقع "الشمال 38" الأمريكي على الإنترنت، والمتخصص في شؤون كوريا الشمالية، إنه لم يتم ملاحظة أي نشاط جديد في محطة "صو هيه" لإطلاق الأقمار الصناعية في كوريا الشمالية في موقع "دونغ تشانغ ري".وأوضح التقرير الذي نشره الموقع أمس الخميس، أن صور الأقمار الصناعية التجارية التي التقطت بدءا من يوم 10 مايو الجاري لا تظهر أي حركة حول منصة اختبار المحركات أو منصة الإطلاق في موقع الصواريخ الكوري الشمالي، منذ يوم 8 مارس الماضي.لكن التقرير أشار أيضا إلى أن مستويات النشاط المنخفضة قد لوحظت في مناطق أخرى، مما يدل على استمرار التحسينات في الموقع الصاروخي. وأضاف التقرير أنه تمت ملاحظة عمليات بناء ورش جديدة أو مناطق هندسية في "مبنى المجمع الأفقي" أول مرة في سبتمبر، ويبدو أن أسطح تلك المباني قد اكتملت حتى يوم 18 أبريل. وقال التقرير إن هناك احتمالا بأن يكون العمل الداخلي مستمراً، في حين ظلت المواد في الساحات المحيطة.