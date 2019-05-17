سيول تسعى للحصول على إعفاء من التعريفات الأمريكية على السيارات

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قالت وزيرة التجارة في كوريا الجنوبية "يو ميونغ هي" إنها بذلت قصارى جهدها لحصول البلاد على إعفاء من الرسوم الجمركية الأمريكية المتوقعة على السيارات وقطع الغيار المستوردة، وسوف تظهر نتائج تلك الجهود غدا السبت. وأدلت الوزيرة "يو" بهذه التصريحات أمس الخميس للصحفيين في مطار "دالاس" الدولي قبل أن تستقل الطائرة لتعود إلى البلاد بعد زيارة استغرقت خمسة أيام إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وأضافت الوزيرة الكورية في تصريحاتها أنها أوضحت موقف حكومة سيول فيما يتعلق بالتعريفات الأمريكية على السيارات، خلال لقائها مع كبار المسؤولين في الإدارة والكونغرس الأمريكيين. كما قالت الوزيرة "يو" تعليقا على التقارير الإخبارية التي قالت إن كوريا الجنوبية ستُعفى من أي تعريفة مستقبلية، إن هناك إعلانًا رسميًا قادما من قبل الولايات المتحدة، وأنها لا يمكن أن تتوقع القرار الذي سوف تتخذه إدارة ترامب. وخلال رحلتها إلى واشنطن، التقت "يو" بوزير التجارة الأمريكي "ويلبر روس"، والممثل التجاري "روبرت لايتزر"، والمستشار الاقتصادي للبيت الأبيض "لاري كودلو". وقالت "يو" إن المسؤولين والنواب الأمريكيين قد قيموا إيجابيا جهود حكومة سيول والتعديلات التي تم إدخالها على اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين.