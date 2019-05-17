فتح مسار المشي الثاني داخل المنطقة منزوعة السلاح في يونيو

Photo : YONHAP News

قررت الحكومة الكورية الجنوبية فتح مسار المشي للسلام في منطقة "تشوروان" بدءا من يوم الأول من شهر يونيو القادم، وذلك بعد أن فتحت مسار المشي للسلام في منطقة "كوسونغ" داخل المنطقة منزوعة السلاح يوم السابع والعشرين من شهر أبريل الماضي.ويبدأ مسار المشي للسلام من مرتفعات "بيك ما" وينتهى هناك مرورا بنقطة حراسة عسكرية لا يقيم فيها جنود، ويصل طوله إلى 15 كيلومترا.ويمكن للزائرين لنقطة الحراسة الاطلاع على مرتفعات رأس السهم التي تجري فيها عملية التنقيب عن رفات قتلى الحرب الكورية بناء على الاتفاق العسكري الموقع بين الكوريتين يوم التاسع عشر من سبتمبر من العام الماضي.وقالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في موجز صحفي اليوم الاثنين إن الوزارة أخبرت الجانب الشمالي بخطتها لفتح مسار المشي للسلام في منطقة "تشوروان" اعتبارا من يوم الأول من يونيو.