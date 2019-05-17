مكتب الرئاسة الكورية متفائل بشأن خلق فرص عمل جديدة

Photo : KBS News

توقع مكتب الرئاسة الكورية أن يتم خلق 200 ألف وظيفة جديدة خلال هذا العام، مشيرا إلى أن وضع التوظيف آخذ في التحسن مقارنة بالعام الماضي.وقال "تشونغ تيه هو" مستشار الرئيس لخلق فرص العمل في تصريح أدلى به للصحفيين أمس الأحد، إن الوضع مازال صعبا بشأن خلق فرص عمل جديد، إلا أنه يظهر بشائر تدعو للتفاؤل.وأضاف "تشونغ" أن أكثر من 200 ألف شخص قد حصلوا على وظائف جديدة في كل من شهري فبراير ومارس الماضيين، و170 ألف شخص في شهر أبريل الماضي، بعد أن كان متوسط هذا العدد حوالي 90 ألف شخص على أساس شهري في العام الماضي.ومن جانبه، قال مسؤول رفيع المستوى في مكتب الرئاسة الكورية إن المشكلة تتمثل في الانخفاض المستمر في عدد الوظائف في قطاعات الأعمال الحرة والصناعات التحويلية، مشيرا إلى أن الحكومة تبذل كل ما في وسعها لإحراز نتائج مثمرة في الجهود الرامية إلى خلق وظائف جديدة في تلك القطاعات.